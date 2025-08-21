İsrail Ordusu, Lübnan’da 7 Yaralı

İSRAİL ORDUSU SALDIRILAR YAPIYOR

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çeşitli bölgeleri hedef alarak saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucunda toplamda 7 kişi yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, ordunun insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinde bulunan El-Huş beldesinde bir araca saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Huş beldesinde gerçekleşen bu saldırıya dair açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, saldırı sırasında yaralanan 7 kişinin olduğu ifade edildi. Olay, bölgedeki gerginliği artırırken yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyunu da yakından ilgilendiriyor.