İsrail Ordusu, Lübnan’da 7 Yaralı

İSRAİL ORDUSU SALDIRILAR YAPIYOR

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çeşitli bölgeleri hedef alarak saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucunda toplamda 7 kişi yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, ordunun insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinde bulunan El-Huş beldesinde bir araca saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Huş beldesinde gerçekleşen bu saldırıya dair açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, saldırı sırasında yaralanan 7 kişinin olduğu ifade edildi. Olay, bölgedeki gerginliği artırırken yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyunu da yakından ilgilendiriyor.

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

