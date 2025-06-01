İsrail Ordusu, Lübnan’da Saldırı Düzenledi

İSRAİL ORDUSU HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir araca yönelik düzenlediği hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracı hedef aldığı belirtildi. Saldırı, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ SALDIRIDA DA YENİ KAYIP

İsrail ordusunun gün içinde Nebatiye’nin Arnun beldesinde bir motosikleti de İHA ile vurduğu, bu saldırıda da 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusunun sıkça bu anlaşmayı ihlal ettiği gözlemleniyor.

KARA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Lübnan’a gerçekleştirdiği kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere de giriyor. Ateşkes anlaşmasında yer alan geri çekilme maddesine rağmen, örgüt 5 noktada varlığını devam ettiriyor. Hava ve kara saldırıları, sınırda bulunan beldelerde büyük yıkıma neden olurken, İsrail’in ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan’ın güneyindeki araçları ve bazı noktaları İHA’larla hedef almaya devam ettiği bildiriliyor.