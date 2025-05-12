İsrail Ordusu, Lübnan’ı İhlal Ediyor

İsrail Askerleri Lübnan Topraklarını İhlal Ediyor

Lübnan’ın güneyinde meydana gelen olaylarda, İsrail ordusuna ait tank ve zırhlı araçların bölgeyi ihlal ettiği bildiriliyor. Bu durum, yapılan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL ORDU VARLIĞI ARTIYOR

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 2 tank ve 5 zırhlı araç, güneydeki Lehlah bölgesine girmiş durumda. Sınır hattını geçen bu askerlerin, Sur kentine bağlı Alma eş-Şab beldesine yaklaşık 100 metre kadar yaklaştığı belirtiliyor. Ayrıca, İsrail askerlerinin bölgede iş makineleri kullanarak topraktan bariyer ve çukurlar oluşturduğu ifade ediliyor.

Ateşkes Anlaşması İhlal Ediliyor

NNA’daki haberde, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiği vurgulanıyor. Aynı zamanda, İsrail keşif uçaklarının da belirli noktalarda uçuşlar gerçekleştirdiği kaydediliyor. Ayrıca, İsrail’e ait helikopterlerinin sınır bölgesine yakın beldelerin üzerinde uçuş yaptığına dair bilgiler yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) ait bazı noktalarda siren seslerinin duyulduğu aktarılıyor.

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN SÜREKLİ İHLAL

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan’a yönelik kara saldırıları esnasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail askerleri, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine aykırı olarak bölgede varlık göstermeye devam ediyor.

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006’da patlak veren şiddetli çatışmalara son verilmesi amacıyla 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006’da oybirliğiyle kabul etmişti.