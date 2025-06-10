İsrail Ordusu Nablus’a Baskın Düzenledi

İSRAİL ORDUSUNDAN NABLUS’A BASKIN

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine “kapsamlı baskınlar” düzenlediği bildiriliyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Nablus’un birçok bölgesinde geniş çaplı baskınlar gerçekleştirdi. Bu baskınlarda, İsrail askerleri kentin Eski Şehir bölgesini de ablukaya alıyor.

BASKINLARDA GÖZALTILAR VE ARAMALAR YAPILIYOR

Baskınlar sırasında, İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerine zorla girerek arama yapıyor. Bu işlemler sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınıp sorguya çekiliyor. İsrail askerlerinin gerçek mermi ve patlayıcı kullandığı belirtiliyor. Ayrıca, görgü tanıkları, ordunun yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşlarının yanı sıra Nablus’a buldozerlerle desteklenmiş kuvvetler konuşlandırdığını aktarıyor.

KIZILAY’DAN MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail askerlerinin kentte kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 16 Filistinliye müdahale edildiği ifade ediliyor. Gazdan etkilenenler arasında bir bebeğin de bulunduğu dikkat çekiyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, İsrail’in kente yönelik “kapsamlı baskını” ve saldırısı nedeniyle hükümet kurumları, kamu ve özel okullar, üniversiteler ve kentteki diğer kurumlarda faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.