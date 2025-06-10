İsrail Ordusu, Nablus’a Baskın Düzenledi

İSRAİL ORDUSUNDAN KAPSAMLI BASKINLAR

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine yönelik “kapsamlı baskınlar” düzenlendiği duyuruldu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri kentin birçok noktasında baskınlar gerçekleştiriyor. Bu baskınlar sırasında, kentin Eski Şehir bölgesi de ablukaya alınıyor. İsrail askerleri, baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerine zorla girerek arama yapıyor. Çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve sorguya çekiliyor. Ayrıca, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve patlayıcı kullandığı bildiriliyor.

BASKINLARDA İHA VE ASKERİ GÜÇLER YER ALDI

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşları ve Nablus’a buldozerlerle desteklenmiş asker konuşlandırdığını aktarıyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 16 Filistinliye müdahale edildiği belirtiliyor. Gazdan etkilenenler arasında bir bebeğin de bulunduğu vurgulanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas’ın yaptığı açıklamada ise, İsrail’in kente yönelik gerçekleştirdiği “kapsamlı baskın” ve saldırı sebebiyle hükümet kurumları, kamu ve özel okullar, üniversiteler ve kentteki diğer kuruluşların faaliyetlerinin askıya alındığı bildiriliyor.