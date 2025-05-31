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İsrail Ordusu Nablus’a Baskın Düzenledi

İSRAİL ORDUSU BASKINLAR DÜZENLEDİ

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinin batısında bulunan Ayn ve doğusundaki Asker el-Cedid mülteci kamplarına baskınlar yapıyor. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu çok sayıda zırhlı araçla mülteci kamplarına baskın düzenlerken, askerler rastgele ateş açıyor.

SES BOMBALARI KULLANILDI

Yapılan baskında ses bombalarının da kullanıldığı belirtiliyor. Bu baskın sırasında bölgedeki bazı “şehit anıtları” tahrip ediliyor. Olayla ilgili yaralanma veya gözaltı kaydedilmedi.

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