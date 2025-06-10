İsrail Ordusu Nablus’ta Baskınlar Düzenledi

NABLUS KENTİNDEKİ BASKINLAR

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine “kapsamlı baskınlar” gerçekleştirdiği bildiriliyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Nablus’un birçok bölgesinde bu baskınlar yapıldı. Baskınlar sırasında, İsrail askerleri kentin Eski Şehir bölümünü de ablukaya aldı.

ARALIKSIZ GÖZALTILAR VE ŞİDDET

İsrail askerleri, baskınları sırasında Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerine zorla girerek arama yaptı. Bu süreçte çok sayıda Filistinli gözaltına alınıp sorguya çekildi. Görgü tanıkları ayrıca, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve patlayıcılar kullandığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, Nablus’ta yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşları ve buldozerle desteklenen askerî kuvvetlerin konuşlandırıldığı ifade edildi.

KIZILAY’A MÜDAHALE VE ETKİLER

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 16 Filistinliye müdahale gerçekleştirildiği bildiriliyor. Açıklamada, gazdan etkilenenler arasında bir bebeğin de bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinin Valisi Gassan Daglas, İsrail’in kente yönelik “kapsamlı baskınları” ve saldırıları nedeniyle hükümet kurumları yanı sıra kamu ve özel okullar ile üniversitelerdeki tüm faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.