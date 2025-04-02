İsrail Ordusu Nova Baskınını Soruşturmayı Tamamladı

SORUŞTURMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İsrail’in devlet televizyonu KAN, 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından başlatılan ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sırasında Nova Müzik Festivaline yapılan baskınla ilgili olarak yürütülen İsrail ordusu soruşturmasının tamamlandığını duyurdu. Ordu komutanlarından Dan Goldfus, soruşturma sürecinde yaptığı açıklamada, “Ordu yanlış yaptı. Olayların boyutunu yanlış anladık.” ifadelerini kullandı.

AİLELERİN TEPKİLERİ

Soruşturma sonuçları sonrasında, olayla ilgili olarak açıklama yapan aileler, elde edilen sonuçları yetersiz bularak tepki gösterdi. Nova Müzik Festivali baskınında oğlunu kaybeden İsrailli Amos Beram ise, “Yeni bir şey duymadık. Aileler kimin sorumlu olduğunu bilmek istiyor. Böylesi büyük bir başarısızlık nasıl olur?” diye belirtti. Oğlunu kaybeden Ofir Dor da, “İsrail ordusundan birisi ilk kez bize konuşuyor. Oğlum bir RPG tarafından öldürüldü.” diyerek sorumluların hapse atılmaları çağrısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Aksa Tufanı operasyonuna dair resmi bir soruşturma yapılmasını reddediyor. Nova Müzik Festivali’nde gerçekleşen baskın sırasında 364 İsraillinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve 44 bireyin alıkonulduğu kaydedildi. İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması nedeniyle Hannibal Protokolü’nün uygulanması konusunda iddialar gündeme geldi. Yakınlarını Nova Müzik Festivali’nde kaybeden aileler, 2 Ocak’ta İsrail güçlerinin “sorumluluğunun araştırılması” hakkında bir ihmal davası açtı. Be’eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri ise 6 Ocak’ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.