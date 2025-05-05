İsrail Ordusu, Nur Şems Kampı’nda Yıkım Yaptı

İSRAİL ORDUSU NUR ŞEMS MÜLTECİ KAMPI’NDA YIKIM YAPIYOR

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı’nda birçok Filistinli eve yıkım gerçekleştirdiği bildiriliyor. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, Nur Şems Mülteci Kampı’ndaki Menşiyye Mahallesi’nde bu yıkımların gerçekleştiği aktarıldı. Ayrıca, İsrail ordusunun Batı Şeria’daki Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında toplamda 106 bina yıkacağını duyurduğu ve Filistinli yetkililerle bu yıkım planını paylaştığı biliniyor.

ATEŞKESİN ARDINDAN SÜRDÜREN SALDIRILAR

Gazze’de imzalanan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehri ve bölgedeki mülteci kampına “Demir Duvar” ismiyle bir saldırı başlattı. Bu saldırılar, birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile çevresindeki mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler tarafından yapılan saldırılarda 171’i çocuk olmak üzere 960’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim başta olmak üzere Batı Şeria’nın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği baskın ve saldırıları devam ettiriyor.