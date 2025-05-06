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İsrail Ordusu Okula Saldırdı, 17 Ölü

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRISIYLA CİDDİ CAN KAYBI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin merkezindeki El-Bureyc Mülteci Kampında bir eğitime yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, İsrail’e ait savaş uçakları, kamp içinde sığınmacıların barındığı bir okulu hedef alarak bombaladı.

ÇOCUKLAR DAHİL OLMAK ÜZERE CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait okulda meydana gelen bu olayda, aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, çok sayıda kişi yaralanma durumu yaşadı. Bugün gerçekleştirilen saldırılar neticesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yaptığı diğer bombardımanlarla hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 30’a yükseldi.

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