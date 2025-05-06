İsrail Ordusu Okula Saldırdı, 22 Ölü

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRISI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı’ndaki bir okula saldırı düzenliyor. Bu saldırıda 22 kişi yaşamını yitirirken, 52 kişi de yaralanıyor. Savaş uçakları, bölgedeki sığınmacıların kaldığı okulu hedef alıyor.

SALDIRININ AYRINTILARI

Gazze hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı olan okul vuruluyor. Bu saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğu ifade ediliyor. Son saldırının ardından, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.