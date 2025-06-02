İsrail Ordusu Saldırılarda 28 Filistinli Öldü

İsrail ordusundan Gazze’ye yönelik saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine bu sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Sağlık kaynakları ve tanıkların aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Ebu Şerah Kavşağı yakınındaki sivilleri hedef aldı. Bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Cibaliya’daki saldırılar

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde, Filistinli “Bereş” ailesine ait evin vurulması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Cibaliya’da düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi, Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine gönderildi. Bu saldırılarda yaralananların durumunun ağır olduğu ve can kaybının artabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Cibaliya’da “Cüneyd” ailesinin evine yapılan bombardımanda da 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah ve Zuveyda saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah’a düzenlediği bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı zamanda, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zuveyda bölgesinde de Bureyc Belediyesine ait araç hedef alındı. Bu saldırıda biri belediye çalışanı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ek olarak, Gazze kenti açıklarında avlanan 2 Filistinli balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.