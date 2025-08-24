Haberler

İsrail Ordusu, Sana’ya Hava Saldırısı Yaptı

İSRAİL’İN HAVADA SALDIRISI

İsrail ordusunun Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bu saldırı, İsrail ordu radyosunun aktardığı bilgilere dayanıyor ve hava saldırısının, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeye yapıldığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yemen’deki hava saldırısına ilişkin olarak, İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Söz konusu saldırı, bölgedeki gerginliklerin ve çatışmaların artmasına yol açabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
Haberler

MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.