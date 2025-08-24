İsrail Ordusu, Sana’ya Hava Saldırısı Yaptı

İSRAİL’İN HAVADA SALDIRISI

İsrail ordusunun Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bu saldırı, İsrail ordu radyosunun aktardığı bilgilere dayanıyor ve hava saldırısının, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeye yapıldığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yemen’deki hava saldırısına ilişkin olarak, İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Söz konusu saldırı, bölgedeki gerginliklerin ve çatışmaların artmasına yol açabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.