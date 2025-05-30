İsrail Ordusu Sanur’a Baskın Düzenledi

BASKIN DÜZENLENDİ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Sanur beldesine düzenlediği operasyonda 3 Filistinli yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Cenin’in güneyinde bulunan Sanur beldesine ve çevresindeki Tersalla bölgesine baskın yaptı. Bölgeye çok sayıda asker yerleştirilirken, bir helikopterin de yakın bir alana iniş yaptığı bildirildi.

KIZILAY MÜDAHALESİ

Filistin Kızılayı, Cenin’in güneyindeki Sanur beldesinde şarapnelle yaralanan 3 Filistinliye ekiplerin müdahalede bulunduğunu açıkladı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu durum, bölgedeki gerilimin devam ettiğine dair bir gösterge olarak değerlendiriliyor.