Haberler

İsrail Ordusu Sanur’a Baskın Düzenledi

BASKIN DÜZENLENDİ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Sanur beldesine düzenlediği operasyonda 3 Filistinli yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Cenin’in güneyinde bulunan Sanur beldesine ve çevresindeki Tersalla bölgesine baskın yaptı. Bölgeye çok sayıda asker yerleştirilirken, bir helikopterin de yakın bir alana iniş yaptığı bildirildi.

KIZILAY MÜDAHALESİ

Filistin Kızılayı, Cenin’in güneyindeki Sanur beldesinde şarapnelle yaralanan 3 Filistinliye ekiplerin müdahalede bulunduğunu açıkladı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu durum, bölgedeki gerilimin devam ettiğine dair bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sakarya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Adapazarı'ndaki kontrplak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi bilinmiyor ve tesisin hasar gördüğü açıklandı.
Haberler

Bodrum’da Legasea Yatı Suya İndirildi

Bodrum'da inşa edilen 50 metre uzunluğundaki 'Legasea' yatı, 1,2 milyar lira değerle suya indirildi ve gösterişli bir etkinlikle tanıtıldı. Törende yerel yöneticiler ve sektör üyeleri bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.