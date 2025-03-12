İsrail Ordusu Suriye’de İşgalini Genişletti

İSRAİL ORDU ZİYARETİ VE AÇIKLAMALAR

İsrail’in Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hermon Dağı’nda işgal ettiği bölgeyi ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu. The Times of Israel’in haberine göre Katz, “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, her sabah, Şam’daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail ordusunun kendisini Hermon’un zirvesinden izlediğini görecek ve bizlerin burada ve güney Suriye’nin tüm güvenlik bölgesinde, Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı arkadaşlarının tehditlerinden korumak için bulunduğumuzu hatırlayacak.” diye belirtti.

İSRAİL’İN SÜRESİZ İŞGAL HAZIRLIĞI

Ordunun Suriye’deki işgaline dair konuşan Katz, İsrail’in bu bölgede “süresiz kalmaya hazır olduğunu” ifade etti. Suriye’nin güneyinde hiçbir silahlı unsurlara müsaade etmemek için İsrail ordusu, bölgede yaklaşık 40 hedefe hava saldırısı düzenlediğini de ekledi. Ayrıca Katz, Suriye’deki Dürzileri İsrail’in yanına çekme çabasını sürdürdüklerini belirtti ve “Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz.” dedi.

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI VE STRATEJİK HAREKETLERİ

Suriye’de 27 Kasım 2024’te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları hız kazandı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail, Suriye toprağı Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletti. İleri hamlelerle Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokularak işgali daha da derinleştirdi.