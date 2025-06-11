İsrail Ordusu, Tammun’da Baskın Düzenledi

BASKIN VE ATEŞ AÇMA OLAYI

İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria’nın Tubas kenti, Tammun kasabasına düzenlediği baskın sırasında ateş açtı. Bu olayda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Filistin Televizyonu’nun haberine göre, İsrail hapishanelerinden daha önce serbest bırakılan Rayik Bişarat, bu suikast operasyonunda hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı WAFA ise, İsrail ordusuna bağlı özel bir birliğin Tammun kasabasına baskın düzenlediğini duyurdu. Haberde, helikopter ve keşif uçaklarının havada uçtuğu esnada bir gencin bu özel birlik tarafından vurularak yaralandığı ifade edildi.

TIBBİ MÜDAHALELER VE YARALILAR

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Tammun kasabasına yaralı kişiyi taşımaya giden bir ambulans görevlisinin canlı mermi şarapnel parçasıyla yaralandığı bildirildi. Ayrıca Nablus’taki Kızılay ekiplerinin 80’den fazla Filistinliye tıbbi müdahalede bulunduğuna dair bilgiler verildi. Bu yaralıların 55’ten fazlasının İsrail güçleri tarafından atılan gazdan etkilendiği, geri kalanlarının ise gerçek mermilerle ve darp edilme sonucu yaralandığı kaydedildi.

SON DÖNEM OLAYLARI

İsrail ordusu, daha önce işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı. Filistin Kızılayı’ndan gelen yazılı açıklamada ise 5’i yaralı, 22’si göz yaşartıcı gazdan etkilenen toplam 27 Filistinliye müdahale edildiği belirtildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar sonrasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu süre zarfında 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı. Gazze’de varılan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına “Demir Duvar” adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu saldırılar, kısa sürede Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. Şu anda İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarında işgaline devam ediyor.