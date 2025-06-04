İsrail Ordusu, Tubas’ta Saldırılar Düzenliyor

BASKINLAR VE GÖZALTI SAYILARI ARTIYOR

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria’nın kuzeyinde, Tubas kentine bağlı Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı’na yönelik baskınlar düzenliyor. Yerel kaynaklar, “İsrail askerlerinin Faria Kampı ve Tammun beldesine çok sayıda zırhlı araçla girerek mahalleleri kuşattığını” aktarıyor. Askerlerin bazı yerlerde yolları iş makineleri ile tahrip ettiği ve sık sık silah seslerinin duyulduğu bilgisi veriliyor. Ayrıca, “Askerlerin Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyerek burada arama yaparak eşyaları tahrip ettiği” bildiriliyor. Bazı evlerin ise askeri karargaha dönüştürüldüğü ifade ediliyor.

TAMMUN BELDESİNDE KADIN DA GÖZALTINA ALINDI

Tubas’taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde, “Tammun beldesinde çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçlerinin şu ana kadar, çoğu daha önce serbest bırakılmış eski tutuklular olmak üzere yaklaşık 10 Filistinliyi gözaltına aldığını” belirtti. Gözaltına alınanlar arasında bir kadın da mevcut. Ayrıca, “Faria Mülteci Kampı’ndan en az 2 kişinin gözaltına alındığı” bilgisi paylaşılıyor. Yapılan baskınlar sırasında ev baskınları, gözaltılar, yolların tahribi ve altyapının hedef alınması gibi yoğun ihlaller yaşandığı kaydediliyor.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2024’te Batı Şeria’nın kuzeyindeki mülteci kamplarına yönelik saldırılar başlatmıştı. İlk olarak Cenin Kampı’nda başlayan saldırılar zamanla Nur Şems, Tulkerim, Faria ve Tammun gibi bölgelere de yayıldı. Daha önce yaklaşık 10 gün süren bir saldırılardan sonra, bu iki bölgeden çekilen İsrail ordusu, saldırılarına yeniden başladı.

GAZZE’DEKİ KATLİAMLA EŞ ZAMANLI ŞİDDETLER TIRMANIYOR

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana, “ABD’nin koşulsuz desteğiyle Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 179 bini aşkın Filistinliyi öldürdü veya yaraladı.” Ayrıca, 11 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Aynı dönemde Batı Şeria’da da ordu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler saldırılarını artırdı. Filistinli kaynaklara göre, “7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçlerinin saldırılarında en az 1000 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 17 binden fazlası gözaltına alındı.”