İsrail Ordusu, Ürdün Vadisi’nde İHA Düşürdü

İHA’MIN DÜŞÜRÜLMESİ AÇIKLANDI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın doğusundaki Ürdün Vadisi’ne atılan bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu. İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalar sonucunda, bölgede gerginlik giderek tırmanıyor. Son olarak, İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, “Kısa bir süre önce Ürdün Vadisi bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından, hava kuvvetlerimiz ülke topraklarına doğru fırlatılan bir insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.” denildi.

FÜZE SALDIRISI ENDİŞESİYLE ALARM SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Açıklamada, İHA’nın düşürülmesinin ardından füze saldırısı endişesiyle bölgede alarm sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Olaydan kısa bir süre önce Ürdün Vadisi’nde yer alan Şadmot Mehola, Rotem, Meşikot ve Roi yerleşimlerinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 29 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

ORDUDAKİ SİRENLERİN NEDENİ

Buna ek olarak, İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, Ürdün semalarında “uçan cisimlerin” tespit edilmesinin ardından ülkede sirenler çalmaya başladı. Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda sirenler çalıyor.” ifadelerine yer verildi. Askeri gerilimin bölgesel olarak artığına dikkat çekilen açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, bölgede artan askeri gerilim ve ülkemizin semalarında tespit edilen uçan cisimler nedeniyle herkesin bulunduğu yerde kalmasını, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durmasını rica ediyoruz. Genel güvenliğin sağlanması için yetkili kurumların talimatlarına uyulması büyük önem taşımaktadır.” şeklinde bilgi verildi.