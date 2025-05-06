İsrail Ordusu, Yemen’deki Havalimanını Boşaltın Dedi

İSRAİL ORDUSU HAVALİMANINI BOŞALTMA İSTEĞİNİ İLETİYOR

İsrail ordusu, Yemen’deki Sana Uluslararası Havalimanı’nın “derhal boşaltılmasını” isteyerek saldırı tehdidinde bulundu. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita sundu. Adraee, “Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı” ifadesiyle alanın derhal terk edilmesini talep etti. Böyle bir tahliye gerçekleşmezse, çevredekilerin risk altında olacağını belirten Adraee, hastenin gerçekleşeceğine dair uyarıda bulundu.

NETANYAHU YEMEN SALDIRILARINI TAKİP EDİYOR

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Yemen’e yönelik saldırıları takip ettiği belirtilen Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk iddialarına karşı savunma yaptığı mahkeme duruşmasından erken ayrılarak Sana Havalimanı’na olası saldırıyı takip etmeye yöneldi. İsrail ordusu, daha önce Yemen’e hava saldırıları düzenlemişti. Husiler tarafından atılan bir roketin Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı’na isabet etmesi sonrası gerçekleşen bu saldırılarda, Yemen’e kıyı şeridi boyunca operasyonlar gerçekleştirildiği ve Hudeyde Limanı’nın hedef alındığı kaydedildi.

İRAN SİLAHLARINI HEDEF ALIYOR

Aynı açıklamada, bölgenin İran silahlarının ve askeri teçhizatının transferi için kullanıldığı iddiası yer aldı. Ayrıca, ekonomik zarara yol açmak amacıyla bir beton fabrikasının da hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda tahminen 20 savaş uçağının ve 50 bombanın kullanıldığı ifade edildi. Bu durum, Yemen’deki gerilimin artabileceğine dair kaygıları beraberinde getiriyor.