İsrail Ordusu, Yemen’e Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Yemen’deki Hudeyde Limanı ve çevresindeki beton fabrikasına hava saldırısı düzenliyor. Bu saldırı, Yemen’deki İran destekli Husilerin, İsrail’in ana uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı’na gerçekleştirdiği füze saldırısına karşılık olarak yapılıyor.

SALDIRILARIN SEBEBİ

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Yemen’in Hudeyde Limanı ve çevresindeki, ülke topraklarına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Husi rejimine ait terörist hedeflere saldırı düzenlendi” ifadeleri yer alıyor. Açıklamaya göre, bu saldırı Husilerin İsrail’e karşı gerçekleştirdiği eylemlerin bir yanıtı niteliğinde. Ayrıca Hu­dey­de Limanı’nın Husiler için önemli bir gelir kaynağı olduğu vurgulanıyor. “Hudeyde Limanı, İran’ın silah, askeri teçhizat ve diğer ihtiyaçlarının nakli için kullanılıyor” deniliyor.

Saldırıda Hudeyde kentinin doğusundaki “Bajil” beton fabrikasının da hedef alındığı ifade ediliyor. Açıklamada, “Husi rejimi, son bir buçuk yıldır İran’ın rehberliği ve finansmanıyla İsrail ve müttefiklerine zarar vermek, bölgesel düzeni baltalamak ve küresel seyrüsefer özgürlüğünü aksatmak amacıyla faaliyet gösteriyor” ifadeleri kullanılıyor. Şu an için saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Yemen’den dün fırlatılan bir füze, Ben Gurion Havalimanı’na isabet etmiş ve bu saldırıda 6 kişi yaralanmıştı.