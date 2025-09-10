İsrail Ordusu, Yemen’e Saldırdı Bugün

Son 24 saat içerisinde İsrail ordusu, çeşitli cephelerdeki operasyonlarını artırarak dikkat çekti. Suriye, Tunus, Katar, Lübnan ve uluslararası sularda yer alan hedeflerin yanı sıra, bugün Yemen’in başkenti Sana’daki saldırı ile bu listeye Yemen de dahil edildi. Olay yerinden gelen görüntülerde Savunma Bakanlığı binasından çıkan dumanlar göz önüne serildi. Peki, bu durum İsrail’in Yemen’e yönelik hareketinin yeni bir savaşın habercisi mi olduğu düşünülüyor?

İSRAİL’İN HUSİ HEDEFLERİ

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait bazı hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Bu hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposu olduğu iddia edildi. İlk saldırı ise Suriye’ye düzenlendi. İsrail savaş uçakları, Humus’taki hava savunma birliklerini, Lazkiye’deki füze ve mühimmat depolarını ve Palmira’daki radar ünitelerini hedef aldı. Bu operasyon, İran destekli grupların askeri gücünü zayıflatma amacını taşıyordu.

TUNUS VE KATAR’DAKİ SALDIRILAR

9 Eylül sabahı, Tunus açıklarında Küresel Sumud Filosu’na ait bir gemiye insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıda filonun lider gemisi “Family Boat” hasar gördü. Gemide sağlık malzemeleri, bebek maması ve gıda gibi temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu bilgisi verildi. Aynı gün, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerinin katıldığı bir toplantı vuruldu. Saldırıda, Musa Ebu Marzuk ve Halid Meşal gibi yöneticilerin hedef alındığı belirtildi. Hamas, bu saldırıda ölü olmadığını duyurdu. Ayrıca, El Udeyd Hava Üssü yakınındaki bir Hamas ofisi de İsrail’in hedef listesine girdi.

LÜBNAN’DA HEDEF ALINDI

8 Eylül’de İsrail uçakları, Lübnan’ın doğu ve güneyinde Hizbullah’a bağlı “Rıdvan” yapılanmasını hedef aldı. Bekaa Vadisi’ndeki kamplar ve cephanelikler, Hermel bölgesindeki üsler ile El Kasr ve El Kusayr çevresindeki noktalar yoğun bombardımana maruz kaldı. Saldırıların sonrasında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve silahsızlanmayı kabul etmemesi durumunda Gazze’yi harabeye çevirmekle tehdit etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı tehditte, Hamas’ı “yok etmekle” uyardı.

GAZZE’DE YIKIM VE YEMEN SALDIRISI

Tel Aviv yönetimi, kara saldırılarına hazırlık yaptığı Gazze’de, çoğunluğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yüksek katlı binaları hava saldırılarıyla yıktı. Şehrin simgesi sayılan çok sayıda bina tahrip edilirken, birkaç gün içerisinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı. Bugün ise İsrail, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi. Husilerin Ramon Havalimanı’na gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak yapılan bu operasyonda, Husilere ait Savunma Bakanlığı hedef alındı. Bu saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi yaralandı. Görüntülerde başkent üzerinde yükselen yoğun dumanlar dikkat çekti.