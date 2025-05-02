İsrail Ordusu, Yemen Füzesini Düşürdü

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen’den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi. Ordunun yaptığı açıklamada, Yemen’den fırlatılan füze sebebiyle özellikle Hayfa’da sirenlerin devreye girdiği aktarıldı. Söz konusu balistik füzenin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
HUSİLERİN SALDIRILARI
Yemen’deki İran destekli Husi milisleri, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail’i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.