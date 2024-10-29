“İsrail Ordusundan İran’a Uyarı Açıklaması”

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Ramon Hava Üssünde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ordudan yapılan bilgilendirmeye göre Halevi, Tahran’ın 26 Ekim’deki saldırıya karşılık vermesi durumunda İsrail’in yeniden İran’ı hedef alabileceğini ifade etti.

İRAN UYARILDI

Halevi, Tahran’ı İsrail’in saldırısına yanıt vermemesi konusunda “uyaran” bir dille konuştu. Aksi halde, İran’da “vurmadıkları yerleri hedef alacaklarını” savundu. Daha önce, İsrail’in 1 Ekim’deki füze saldırılarına yanıt olarak 26 Ekim’de İran’daki askeri hedeflere saldırdığı ve bu operasyonun başarıyla tamamlandığı bilgisi verilmişti.

İRAN’IN SAVUNMA SİSTEMİNE DİKKAT

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ile İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını bildirdi. İran, hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu, ancak bazı noktalarda sınırlı hasarın meydana geldiğini de kaydetti. Saldırılarda da 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.