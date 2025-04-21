İsrail Ordusundan Saldırıyla İlgili Açıklama!

İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRIYA AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Refah ilçesinde 23 Mart’ta yaralananlara yardım etmek amacıyla giden sağlık ve sivil savunma personelinin bulunduğu ambulans ile itfaiye aracına yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Ortaya konan rapor, saldırının nedenlerini içeren bilgiler sağlıyor.

SALDIRININ NEDENLERİ

Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırının “mesleki hatalar, emirlerin ihlali ve olayın tam olarak rapor edilmemesi” gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtildi. Askerlerin olay sırasında “rastgele ateş” açmadığı, aksine yapılan ateşin “somut bir düşman tehdidi” algılama sonucunda olduğu ifade edildi. Saldırının kasıtlı şekilde gizlenmediği savunulurken, daha fazla zararın önlenmesi ve sivillerin tahliyesi amacıyla cesetlerin gömüldüğü aktarıldı. Açıklamada, saldırının sorumluluğu nedeniyle bir komutanın uyarılacağı ve saha komutanının “eksik ve yanlış rapor” verdiği için görevden alınacağı bilgisi verildi.

23 Mart tarihinde Refah’ın Tel el-Sultan bölgesine yapılan saldırıda yaralanan sivillere yardım için yola çıkan ambulans ve itfaiye araçlarından oluşan konvoya saldırı düzenlendi ve saldırıda hayatını kaybeden 15 kişi boş bir araziye gömüldü. Cesetler, bir hafta sonra BM ve Filistin Kızılayı yetkilileri tarafından keşfedildi.

İSRAİL ORDUSUNUN GÖRÜŞLERİ

İsrail ordusu, saldırıda bulunan araçların rastgele hedef alınmadığını belirtiyor. Ambulans ve itfaiyeden oluşan konvoyun farları ve ışıkları çalışmadan, şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine doğru yöneldiği iddia edildi. Ancak, ortaya çıkan bir görüntüde, konvoydaki araçların ambulans ve itfaiye aracı olduğuna dair açık işaretler taşıdığı ve ışıklarının yanmakta olduğu gözlemlendi.