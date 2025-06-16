İsrail Ordusunun Açıklamasıyla İran Hedef Alındı

İsrail ordusu İran’a yönelik son saldırılarına dair açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıların, ülkenin silah üretim tesisleri ve karadan karaya füze altyapısını hedef aldığı bildirildi. İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucunda bölgedeki gerilim artış gösteriyor.

SALDIRILARIN AMAÇLARI

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan duyuruda, İran’ın silah üretim kapasitesine büyük bir darbe vurmak amacıyla gerçekleştirilen “geniş çaplı saldırı dalgasının” tamamlandığı ifade edildi. “Bugün erken saatlerde İran’ın Tahran kentindeki Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının ardından, İran genelindeki çok sayıda silah üretim tesisi vuruldu” denildi.

FÜZE TEHDİDİ UYARISI

Yapılan başka bir açıklamada ise İsrail Hava Kuvvetleri’nin (IDF) İran’daki karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiği bilgisi verildi. Ayrıca, İran kaynaklı füze tehdidinin devam ettiğini belirten IDF, “İç Cephe Komutanlığı, bazı bölgelerdeki vatandaşlara korunaklı alanlara yakın yerlerde bulunmaları talimatını verdi. Açık alanlardaki hareketlerin azaltılması ve kalabalık alanlardan kaçınılması gerekiyor. Alarm durumunda korunaklı alana girilmeli ve yeni resmi bir duyuru yapılana kadar orada kalınmalıdır” uyarısını yaptı.

AÇIKLAMALAR VE GÖRÜNTÜLER

İç Cephe Komutanlığı’na bağlı birliklerin birçok bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, İran’ın saldırıları sonrasında oluşan hasara dair görüntüler paylaşıldı. Tel Aviv’den gelen bu bilgilerin ardından bölgedeki gerilim devam ediyor.