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İsrail Polisi, Sena Dakka’yı Gözaltına Aldı

İSRAİL POLİSİNDEN GÖZALTILAR

İsrail polisinin, 7 Nisan günü, Tel Aviv çevresindeki bir hapishanede hayatını kaybeden kanser hastası Filistinli yazar Velid Dakka’nın eşi Sena Dakka’yı işgal altındaki Doğu Kudüs’te gözaltına aldığı öğrenildi. Hamas’a bağlı Esirler Basın ofisinden yapılan açıklamada, Dakka’nın, Eski Şehir’in Şam Kapısı bölgesinde gözaltına alındığı ve bir sorgu merkezine götürüldüğü vurgulandı. Ancak gözaltı süreciyle ilgili detaylar paylaşılmadı.

BEN-GVİR’İN TALEBİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞEN GÖZALTILAR

Gözaltının, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Velid Dakka’nın sınır dışı edilmesini istemesinin ardından yapıldığı kaydedildi. İsrail merkezli “Walla” haber sitesinde ise, “Ben-Gvir’in, bir gün içerisinde 4 kez İçişleri Bakanı Moşe Arbel’i arayarak, Dakka’nın acilen sınır dışı edilmesini istediği” bildirildi.

ARAP VATANDAŞLARINA YÖNELİK İŞLEMLER

İsrail, 28 Mayıs’ta hapishanelerde tutulan 4 Arap’ın, Filistin yönetiminden para aldıkları iddiasıyla vatandaşlıklarının iptali ve sınır dışı edilmesi için süreç başlattı. Filistin Esirler Cemiyeti ve FKÖ’ye bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Mayıs’ta yapmış oldukları ortak açıklamada, 1986’dan bu yana İsrail cezaevlerinde bulunan kanser hastası 62 yaşındaki Velid Dakka’nın, Tel Aviv yakınlarındaki Assaf Harofeh Hastanesi’nde yaşamını yitirdiğini belirtti.

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