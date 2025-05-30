İsrail Polisi, Sena Dakka’yı Gözaltına Aldı

İSRAİL POLİSİNİN GÖZALTILARI

İsrail polisinin, 7 Nisan tarihinde Tel Aviv çevresindeki bir hapishanede hayatını kaybeden kanser hastası Filistinli yazar Velid Dakka’nın eşi Sena Dakka’yı, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gözaltına aldığı bildirildi. Hamas’a bağlı Esirler Basın ofisinden gelen yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Dakka’yı, Eski Şehir’in Şam Kapısı bölgesinde gözaltına aldığı ve daha sonra bir sorgu merkezine götürdüğü ifade edildi, ancak bu konuda daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

BEN-GVİR’İN TALEPLERİ

Bu gözaltının, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Dakka’nın sınır dışı edilmesine yönelik talebinin ardından gerçekleştiği belirtiliyor. İsrail merkezli bir haber kaynağında, “Ben-Gvir’in, bir gün içerisinde 4 kez İçişleri Bakanı Moşe Arbel’i arayarak, Dakka’nın acilen sınır dışı edilmesini istediği” vurgulandı. Ayrıca, İsrail’in 28 Mayıs tarihinde hapishanelerdeki 4 Arap’ın, Filistin yönetiminden aldıkları para iddialarıyla vatandaşlıklarının iptal edilip, sınır dışı edilmeleri için gerekli süreci başlattığı aktarılıyor.

VELİD DAKKA’NIN VEFATI

Filistin Esirler Cemiyeti ile FKÖ’ye bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından, 7 Mayıs’ta yapılan ortak açıklamada, 1986’dan beri İsrail cezaevlerinde tutulan kanser hastası 62 yaşındaki Velid Dakka’nın, Tel Aviv yakınlarındaki Assaf Harofeh Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.