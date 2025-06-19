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İsrail, Programın İlerisinde Olmaya Devam Ediyor

NETANYAHU’DAN İRAN OPERASYONUNA GÜÇLÜ AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik yapılan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, 13 Haziran’da başlatılan saldırılara dair, “İsrail, hem zamanlama hem de sonuçlar açısından belirlenen programın ilerisinde” şeklinde ifadeler kullandı. Bu süreçte İran’ın nükleer kapasiteye yönelişinin hızlandığını belirten Netanyahu, operasyona gitme kararını bu bağlamda aldıklarını dile getirdi.

İRAN’IN ETKİNLİĞİ AZALDI

Netanyahu, görevde bulunduğu dönemdeki operasyonların olağanüstü bir çalışma ile gerçekleştirildiğini belirtti. Özellikle Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin İran’ın etkisini zayıflattığını savunan Netanyahu, “İran’ın geriye neyi kaldı ki? Bu operasyon aylardır planlanıyordu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail’in İran’ın füze sistemlerinin yarısından fazlasını imha ettiğini öne sürdü.

HedefLERİMİZE ULAŞIYORUZ

İsrail Başbakanı, saldırıların aşamasını değerlendirerek, “Fırlatma rampalarına saldırıyoruz. Önemli olan ne kadar roketleri olduğu değil, ne kadar fırlatma rampaları olduğu. Biz neredeyse hedefimize ulaşıyoruz. Rampalarının yarısından fazlasını yok ettiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Buna ek olarak, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, gerçekleştirilen operasyonlarda İran’ın fırlatma rampalarının yüzde 40 kadarını yok ettiğini aktardı.

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