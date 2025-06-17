İsrail Rafineri Kapatıldı, 3 Ölüm!

İSRAİL’DE PETROL RAFİNERİSİ KAPANDI

İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, İran’ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Hayfa’daki petrol rafinerisinin kapandığını duyurdu. İran tarafından Hayfa kentine yönelik düzenlenen bu saldırıda rafineri hasar gördü. Olay sonucunda büyük bir yangın meydana geldi ve 3 kişi yaşamını yitirdi.

ENERJİ SANTRALİ ZARAR GÖRDÜ

BAZAN Group, İran’ın saldırısında enerji santralinin önemli ölçüde zarar gördüğünü ve bu nedenle rafineri ile yan kuruluşlara ait tüm tesislerin kapatıldığını bildirdi. Şirket, tesise yeniden elektrik tedariki sağlamak amacıyla İsrail Elektrik Şirketi ile işbirliği yaptıklarını ifade etti.