Haberler

İsrail Rafineri Kapatıldı, 3 Ölüm!

İSRAİL’DE PETROL RAFİNERİSİ KAPANDI

İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, İran’ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Hayfa’daki petrol rafinerisinin kapandığını duyurdu. İran tarafından Hayfa kentine yönelik düzenlenen bu saldırıda rafineri hasar gördü. Olay sonucunda büyük bir yangın meydana geldi ve 3 kişi yaşamını yitirdi.

ENERJİ SANTRALİ ZARAR GÖRDÜ

BAZAN Group, İran’ın saldırısında enerji santralinin önemli ölçüde zarar gördüğünü ve bu nedenle rafineri ile yan kuruluşlara ait tüm tesislerin kapatıldığını bildirdi. Şirket, tesise yeniden elektrik tedariki sağlamak amacıyla İsrail Elektrik Şirketi ile işbirliği yaptıklarını ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Elif Şahin Eczacıbaşı VitrA Oynuyor

2025 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçları yaklaşırken, A Milli takım oyuncularından Elif Şahin merak ediliyor. Elif Şahin'in yaşı, evlilik durumu ve takım bilgileri araştırılıyor.
Haberler

Bugün Deprem Oldu Mu? Takip Edin

17 Haziran 2025'teki depremlerle ilgili veriler açıklandı. Ülkede küçük ölçekli sarsıntılarla birlikte endişe veren depremler de meydana geliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.