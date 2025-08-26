İsrail, Ramallah’a Saldırı Düzenledi: 24 Yaralı

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK TEHDİDİ

Soykırımcı olarak değerlendirilen İsrail ordusu, bölgedeki huzur ve güvenliği tehdit etmeye devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine düzenlenen bir saldırıda İsrail askerleri, birçok kişinin yaralanmasına yol açtı.

YARALILARIN DURUMU

Filistin Kızılayı (PRCS), Ramallah şehrindeki saldırıda toplam 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşımının İsrail güçleri tarafından sık sık engellendiğine ve ambulanslara ‘uyarı ateşi’ açıldığına dair bilgiler verildi.

Gazze Hükümet İletişim Merkezi tarafından sağlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, İsrail askerlerinin sivillerin sığındığı bir kuaför salonuna sis bombası attığı görülüyor. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırı sırasında çatılara keskin nişancıların yerleştirildiği ve ek takviye birliklerin getirildiği de belirtiliyor.