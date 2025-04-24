İsrail, Ruhsatsız Bina Yıktı

İSRAİL ORDUSU BİNA YIKIMINA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bulunan Beytullahim kentinde, “ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle 3 katlı bir binayı yıktı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail güçleri Beytullahim’in doğusundaki Zater beldesine baskın gerçekleştirdi. Salıbiyye bölgesinde konuşlanan İsrail askerleri, “ruhsatsız olduğu iddiasıyla” 3 katlı bir binayı yok etti. Yıkılan yapının, belde sakinlerinden Muhammed Bekirat’a ait olduğu kaydedildi.

BATI ŞERİA’DA YIKIM EYLEMLERİ ARTIYOR

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayımlanan aylık rapora göre, İsrail mart ayında Batı Şeria’da Filistinlilere ait 58 yıkım eylemi gerçekleştirmiş ve toplamda 87 ev ile yapıyı tahrip etmiş. İsrail, işgal altındaki bu bölgelerde Filistinlilere ait yapıları, sık sık “ruhsatsız olduğu” gerekçeleriyle yıkıyor.

RUHSAT ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

İsrail makamları, işgal altında olan Batı Şeria’nın “C” bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım faaliyetlerini engelliyor. Filistinlilerin ruhsat almasının neredeyse imkansız olduğu bildiriliyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmış durumda. İşgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 18’ini kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi Filistin’e, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e “güvenliği” ise İsrail’e devredilmiş, yüzde 61’ini kapsayan “C bölgesinin” “idare ve güvenliği” ise tamamen İsrail’e bırakılmıştır.