İsrail, Sahnaya’ya İHA ile Saldırdı

SURİYE’DE İHA SALDIRISI

İsrail, Dürzileri koruma gerekçesiyle Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Sahnaya bölgesine bir insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Bu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Sahnaya bölgesindeki güvenlik güçlerine İHA ile saldırdığı ifade edildi.

SALDIRI DETAYLARI

Açıklamada, “Kısa bir süre önce bir İsrail’e ait insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail’in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı.” denildi. Ayrıca, İsrail’in gerçekleştirdiği bombardıman sonucu bir Suriyeli güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.

İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederek, bahsi geçen grubu bombaladığını duyurdu. Bu olaylar, bölgede artan gerilim ve çatışmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.