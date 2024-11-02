“İsrail Saldırganlığı Dünya Barışını Tehdit Ediyor”

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Irak’ın PKK terörüne karşı attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu işbirliği, iki ülkenin güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DÜNYA BARİŞI İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Erdoğan, dünya barışını sağlamak amacıyla dayanışmanın önemine vurgu yaptı. “Giderek yayılan İsrail saldırganlığı hem bölge hem dünya barışı için bir tehdit” diye konuştu. Bu açıklama, bölgesel gerilimlerin artmasıyla birlikte uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.