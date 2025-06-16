İSRAİL, Saldırılar Nedeniyle Sığınakları Önerdi

İSRAİL ORDUSU HALKA UYARI YAPTI

İsrail ordusu, İran’dan gelebilecek potansiyel saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmamaları konusunda bir talimat verdi. Bu duruma dair yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketliliğin en az seviyeye indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN KAPSAMLI TALİMAT

İsrail Ordu Sözcülüğü, uyarı alındığında hemen yakındaki sığınaklara girilmesi ve resmi bir açıklama yapılana kadar dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten bir talimat yayınladı. Bu adımlar, güvenliğin sağlanması ve halkın korunması amacıyla alınıyor.