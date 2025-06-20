İsrail, Saldırılarda 224 Sivili Kayıp Bildirdi

İRAN’A YÖNELİK GİDEREK ARTAN SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın birçok şehrindeki nükleer tesisleri ve ordu komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran’da duyurduğu verilere göre, İsrail’in saldırılarında toplam 224 sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 1277’den fazla olduğunu bildirdi. Bunun yanı sıra, İran ordusunun İsrail’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 25 kişinin öldüğü ve 500’den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

SAVAŞIN SON BULMASI İÇİN GEREKEN ADIMLAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesinin tek yolunun İsrail’in saldırılarını koşulsuz durdurması olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İRAN LİDERİ ŞEMHANİ’YE YİNE SAĞLIK HABERİ

Bu arada, İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney’in yakın müttefiki Ali Şemhani’nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Şemhani, İran halkına kısa bir mesaj göndererek “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” şeklinde sözler söyledi. Daha önceki haberlerde, Şemhani’nin yapılan saldırılarda yaşamını yitirdiği iddiaları gündeme gelmişti. Ali Şemhani, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in önemli yardımcılarından biri olarak bilinmektedir. Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden tesisine yönelik müzakerelerde Tahran’ı temsil eden Şemhani, 2013’ten beri ulusal güvenlik konularında önemli görevlerde bulunmuştur.

ABD’DEN ASKERİ TAKVİYE ADIMLARI

Washington’un “İran’a saldırılara dahil olacağı” yönünde tartışmaların bulunduğu bir ortamda, ABD ordusunun Orta Doğu’daki üslerine askeri kargo uçaklarıyla takviye yaptığı bildirildi. “Flight Radar” sitesindeki verilere göre, son 24 saat içerisinde Avrupa’nın farklı noktalarından kalkan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 20 askeri kargo uçağı Orta Doğu’daki askeri üslerine iniş yaptı. ABD’nin ilave hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere askeri ekipman takviyesi yaptığı yönünde uluslararası basında çıkan haberler dikkat çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Haziran’da Orta Doğu bölgesine “ek kabiliyetlerin konuşlandırılması” yönünde talimat verdiğini açıkladı. Ayrıca, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la müzakerelerin olasılığını değerlendirerek, iki hafta içinde İran’a yönelik askeri kararını verileceğini duyurdu.