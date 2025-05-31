İsrail Saldırıları 11 Filistinli Öldürdü

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılarda toplamda 11 Filistinli can verdi. Sağlık kaynaklarından alınan verilere göre, saldırılar Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zahra Okulu yakınlarında gerçekleştirildi ve burada 1 Filistinli hayatını kaybetti. Kentin güneybatısında yer alan Tel el-Hava Mahallesi’nde bulunan sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucunda ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

HAN YUNUS’TA HAYAT KAYBI ARTIYOR

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş sivillerin barındığı iki çadıra düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus’un Abasan el-Kebira bölgesinde sivil bir araca yapılan saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, Refah kentinin Şakuş bölgesinde yardım almak için toplanan sivillere açılan ateş sonucunda 3 kişi daha hayatını kaybetti.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru yakınındaki bir yardım noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu birçok Filistinli yaralandı. Bu ölümlerle birlikte, İsrail’in cuma sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 50’ye ulaştı. İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırıları aralıksız sürerken, bölgedeki insani kriz de giderek daha derin bir hal alıyor.