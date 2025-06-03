İsrail Saldırıları, 35 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ SALDIRILARI

İsrail ordusunun bugün gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında insani yardım için bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 35 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda en az 90 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, özellikle güneydeki Refah kentinde, belirlediği bir yardıma dağıtım merkezinde sivillerin hedef alındığını ve burada 27 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Ölümler, yerinden edilmiş Filistinlilerin yardımlarını almak için toplandığı El-Alam bölgesinde yoğunlaşırken, yaralıların çoğunun durumu ağır. Bu nedenle, ölü sayısının artma olasılığı bulunuyor. İsrail ordusu, saldırıyı doğrulayarak “İsrail kuvvetlerine yaklaşan şüphelilerin” hedef alındığını ileri sürdü. Filistin’in resmi haber ajansı WAFA, sağlık kaynaklarına dayanarak, güneydeki Han Yunus kentinde İsrail uçakları tarafından yerinden edilmiş sivillere ait evlerin hedef alındığını ve burada ikisi çocuk olmak üzere 6 Filistinlinin can verdiğini aktardı.

BİR DİĞER SALDIRI DA CEBALİYE’DE GERÇEKLEŞTİ

Kuzeydeki Cebaliye kasabasında ise başka bir saldırıda sivil bir grubun hedef alındığı bildirildi. Bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ekim 2023’ten beri İsrail’in Gazze’ye düzenlediği yıkıcı saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 54 bin 500 Filistinli yaşamını yitirdi. Yardım kuruluşları, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze’de kıtlık tehlikesine karşı uyarıyor.