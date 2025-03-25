İsrail Saldırıları 730’dan Fazla Can Aldı

SON GÜNLERDEKİ İSRAİL SALDIRILARI

Gazze’deki sağlık yetkilileri, 18 Mart’tan beri süregelen İsrail saldırılarının sonuçlarını aktardı. Bu saldırılar, şu ana kadar 730’dan fazla Filistinli’nin yaşamını yitirmesine yol açtı.

YARALANANLAR VE ZARAR GÖREN ALANLAR

Saldırılar nedeniyle birçok kişi yaralanıyor ve bölgede çeşitli altyapılar da zarar görüyor. Sağlık durumu giderek kötüleşen siviller, bu durumdan olumsuz etkileniyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Uluslararası toplumun, bu olaylar karşısındaki tutumu da dikkat çekiyor. Saldırılarla ilgili olarak çeşitli ülkelerden açıklamalar yapılırken, duruma müdahale edilmesi çağrıları çoğalıyor.