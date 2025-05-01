İsrail Saldırıları Artıyor, Kayıplar Yükseliyor

İSRAİL ORDUSU HAZIRLIK YAPIYOR

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, “İsrail ordusunun Hamas’a karşı önemli bir darbe indirmeye hazırlandığını ve gerekirse Gazze’deki operasyonların tempo ve şiddetinin yakın zamanda artırılacağını” belirtti. Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda ise en az 18 Filistinli yaşamını yitirirken, 77 kişi de yaralandı. Korgeneral Zamir, İsrail Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda düzenlenen yıllık “Seçkin Askerler Töreni”nde, IDF’nin Hamas’a yönelik önemli bir darbe foru planladığını vurguladı.

NETANYAHU’DAN ÜST DÜZEY TOPLANTI

İsrail Ordusu Radyosu’na göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, yarın öğle saatlerinde üst düzey savunma yetkilileriyle Gazze’deki savaşla ilgili durum değerlendirme toplantısı yapacak. Bu toplantıda, Netanyahu’nun Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından onaylanmış operasyonların genişletilmesine yönelik planlara onay vermesi bekleniyor.

GAZZE’DE YARDIM GİRİŞLERİ ENGELLENİYOR

Birleşmiş Milletlere bağlı Filistinli Mülteciler için Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail’in iki aydır süren ablukası nedeniyle yaklaşık 3 bin yardım kamyonunun Gazze sınırında beklediğini ve bölgeye giriş yapamadığını açıkladı. Bu sabah hedef alınan bölgeler arasında Gazze’nin orta ve güney kesimlerinde Deyr el-Belah ve el-Mevasi yer alıyor.

GAZZE’DE CAN KAYBI DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi’nde Hamas’a bağlı Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda en az 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 77 kişinin yaralandığını duyurdu. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de toplam can kaybı sayısı 52 bin 418’e, yaralı sayısı ise 118 bin 91’e yükseldi. Hamas ile İsrail arasında ateşkesin ilk aşaması sona ermiş ve 18 Mart’tan itibaren yeniden başlayan saldırılar sonucunda en az 2 bin 326 Filistinli yaşamını yitirirken, 6 bin 50 kişi de yaralanmış durumda.