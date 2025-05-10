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İsrail Saldırıları Can Kaybını Artırdı

İSRAİL’İN SALDIRILARI CAN KAYBINI ARTIRIYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu can kaybı 52 bin 810’a, yaralı sayısı ise 119 bin 473’e ulaştı. Saldırılar aralıksız sürerken, sivil kayıpların artışı dikkat çekiyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan duyuruda, son 24 saatte 23 can kaybı yaşandığı ve 124 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin BOZULMASIYLA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozdüğü 18 Mart tarihinden beri gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 701’e, yaralı sayısının ise 7 bin 432’ye çıktığı ifade edildi. Saldırıların başlangıcından itibaren kaydedilen toplam can kaybı oranı ise 52 bin 810’a, yaralı sayısı 119 bin 473’e ulaştı.

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