İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar can almaya devam ediyor. Bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Nasır Hastanesi’ne yapılan saldırıda, içinde gazetecilerin de bulunduğu en az 14 kişi yaşamını yitiriyor. Kamikaze dronuyla gerçekleştirildiği iddia edilen saldırının anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydediliyor.

AHEMİYETİ ARTTIKÇA ABLUKA DA DERİNLEŞİYOR

Gazze’de süregelen abluka nedeniyle kıtlık durumu giderek derinleşiyor. Son 24 saat içinde, 2’si çocuk olmak üzere 11 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği aktarılıyor. Uluslararası kuruluşlar, bu saldırıların ve ablukanın siviller üzerindeki etkisinin giderek ağırlaştığını vurguluyor.