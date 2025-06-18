İsrail Saldırıları Devam Ediyor, Kaçış Başladı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN MİSİLLEMESİ

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu, İran’ın “Gerçek Vaat” adıyla gerçekleştirdiği yanıtla birlikte 6. gününe girmiş durumda. Bu çatışma sürecinde, İsrail’in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst kademe askeri yetkililerin de bulunduğu en az 224 kişi yaşamını yitiriyor. Öte yandan İran, insansız hava araçları (İHA) ile birlikte yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlatıp, Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’yı hedef alıyor. İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşan füzeler sonucu, İsrail’de en az 24 insan hayatını kaybetti.

PANİK İÇİNDE ÜLKEDEN KAÇIŞ YOLLARI ARANMAKTADIR

Yeni Şafak’ta yer alan bilgilere göre, İsrail’in hava savunma sistemlerinin etkisiz kalması sonrası paniğe kapılan İsrailliler, ülkeden kaçış yolları aramaya başladı. 13 Haziran’dan itibaren İsrail hükümeti, havalimanlarını kapalı tutmakta ve sivil uçakları yurt dışına göndererek bu çıkışları engellemeye çalışıyor. Ulaştırma Bakanı Miri Regev de, yabancı uyruklular ve turistler haricinde, İsrail vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasaklayan bir kararname yayınladı.

DENİZ YOLUYLA KAÇIŞLAR VE YABANCI TURİSTLERİN DURUMU

Buna rağmen, İsrail medyasında Tel Aviv’in terk edilmesine yönelik çağrılar artarak devam ediyor. Çok sayıda İsrailli, deniz yoluyla kaçma çabası içinde. İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların başlamasının ardından çıkış yollarının kapanmasıyla, yaklaşık 40 bin yabancı turistin ülkede mahsur kaldığı belirtiliyor. Bazı turistler deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a ulaşmayı başarsa da, bu yolculuklar sınırlı sayıda ve oldukça yüksek fiyatlarla yapılabiliyor.