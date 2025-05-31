İsrail Saldırıları Durdursun, Çağrılar Artıyor

İNGİLTERE VE FRANSA’NIN ÇAĞRISINA TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 20 aya yakın bir süredir devam eden Gazze Şeridi’ndeki saldırıların durdurulması yönünde İngiltere ve Fransa’nın yaptığı çağrının ardından, bu ülkelerin Hamas’a baskı yapması gerektiğini savundu. Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Tel Aviv yönetiminin Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıların derhal son bulması noktasında İngiltere ve Fransa’nın tutumuna tepki gösterdi.

Ateşkes Önerisi Hakkında Yorumlar

Bakan Saar, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisini onayladığını, ancak Hamas’ın bu teklifi reddettiğini ileri sürdü. Saar, Hamas’ın kalıcı bir ateşkese yanaşmaması ve Gazze’de yarattığı insani krizi devam ettirmekte ısrarcı olduğunu belirtti. Ayrıca, Hamas’ın silah bırakmayı kabul etmemesi ve esirleri serbest bırakmaması nedeniyle İsrail’in saldırılarından sorumlu olduğunu iddia etti. Witkoff, ABD’nin ateşkes teklifine Hamas’ın verdiği yanıtın “hiç bir şekilde kabul edilemez” olduğunu bildirmişti.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail’e derhal saldırıları durdurması çağrısıyla bir ortak açıklama yapmıştı. 19 Mayıs’ta gerçekleştirilen bu açıklamada, “İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız” ifadesine yer verilmişti. Bu süreçte İsrail, Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonucunda en az 54 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, uyguladığı ablukayla 2 Mart’tan sonra bölgeye “bir buğday tanesinin” dahi girmesine izin vermemişti.