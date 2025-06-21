İsrail Saldırıları Filistinli Çocukları Etkiliyor

İSRAİL SALDIRILARI GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Gazze’deki sığınaklardan biri, İsrail’in uzun süren saldırıları sebebiyle evlerini kaybeden Filistinli çocuklara ev sahipliği yapıyor. Bu okullar, güvenli bir yer arayan aileler için geçici bir yaşam alanı haline geldi.

ÇOCUKLAR HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan çocuklar, sığınak olarak kullanılan bu okullarda yeni bir yaşam kurma çabası içerisindeler. Ancak mevcut koşullar, onların günlük yaşamlarını ciddi şekilde etkiliyor ve sağlıklı bir ortamda büyümelerini zorlaştırıyor.