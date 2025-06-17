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İsrail Saldırıları Filistinlileri Zor Duruma Sokuyor

SU KRİZİ VE FİLİSTİNLİLERİN DURUMU

Gazze’de, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle yerinden edilen Filistinliler, uzun zamandır yaşanan su krizinin ortasında sınırlı su imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu zor şartlar altında, suya ulaşım olanaklarının kısıtlı olması, günlük yaşamlarını daha da zorlaştırıyor.

SINAIRLARDAKİ SIKINTILAR

Yerinden edilmiş topluluklar, su kaynaklarının yetersizliği ile karşı karşıya kalırken, bu durum sağlık ve hijyen koşullarını da olumsuz etkiliyor. Uzun süredir devam eden bu krizin aciliyeti, gündelik yaşamda gözlemlenen zorluklarla daha da belirgin hale geliyor.

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