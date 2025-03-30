İsrail Saldırıları Gazze’de Krizi Derinleştiriyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRMÜYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de kesintisiz biçimde devam etti. Bayram sabahı umut ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, erken saatlerde yeni bir bombardımanın dehşetiyle sarsıldı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin güney bölgesinde yer alan Han Yunus kentine, savaş nedeniyle evlerini terk eden Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını hedef aldı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Yoğun bombardıman sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgedeki sağlık ekipleri ve gönüllüler, hayatta kalanları kurtarmak için seferber oldu. Yaralılar, bölgede öne çıkan sağlık merkezlerinden biri olan Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne taşınırken, bu hastane, kapasitesinin üzerinde bir yük ile karşı karşıya kaldı. Hayatını kaybeden sivillerin cenazeleri hastanenin morguna kaldırıldı ve yakınları, sevdiklerinin kaybı ile derin bir yasa boğuldu. Hastane önünde çaresizlik içinde bekleyen Filistinli aileler, gözyaşları içinde kayıplarının yasını tuttu.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Ramazan Bayramı’nın ilk günü, Gazze’de bir kez daha acı, korku ve yıkımla anılırken, saldırılar nedeniyle bölgede insani krizin daha da derinleştiği gözler önüne serildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in sürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte hastanelere 1’i enkaz altından çıkarılmak üzere toplam 26 ölü ve 70 yaralı getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 921 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYIPLARI KORKUNÇ RAKAMLARA ULAŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 277’ye, yaralıların sayısının ise 114 bin 95’e yükseldiği ifade edildi. Gazze Şeridi’nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor.