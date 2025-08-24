İsrail Saldırıları Sonuçları Ağırlaşıyor

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki saldırılar can kaybını 62 bin 686’ya, yaralı sayısını ise 157 bin 951’e yükseltiyor. Gün geçtikçe daha da zorlaşan sivillerin hayatta kalma mücadelesi, yoğun bombardıman ve kıtlık koşulları altında devam ediyor. Gazze Şeridi’nde yaşanan olayların bilançosu her geçen gün ağırlaşmakta.

SON 24 SAATTE KAYIPLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 64 sivilin cenazesi ile 278 yaralının getirildiği bildirildi. Ayrıca, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 10 bin 842 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 45 bin 910 Filistinlinin ise yaralandığını” duyuruldu.

YARDIM FAALİYETLERİNE SALDIRILAR

Açıklamada, saldırıların 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yalnızca can kaybı açısından değil, yardımlarla ilgili durumu da çok kötü etkilediği ifade edildi. Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında gerçekleşen saldırılar sonucunda hastanelere 19 ölü ve 123 yaralının ulaştığı aktarıldı. Bu şekilde, yardım operasyonlarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 2 bin 95’e, yaralananların sayısının ise 15 bin 431’e ulaştığı belirtildi.