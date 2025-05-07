İsrail Saldırıları Sonuçları Artmakta

CAN KAYIPLARINDA ARTIS

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artış göstererek 52 bin 653’e ulaştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in devam eden saldırıları sonucu meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalar hakkında son durumu bildirdi. Bunun yanında, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 38 ölü ve 145 yaralının getirildiği ifade edildi.

Ateşkes SONRASI KAYIPLAR

İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta yapılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda, 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürülen saldırılarda toplamda yaşamını yitiren sayısı 52 bin 653 olarak belirlenirken, yaralıların sayısı ise 118 bin 897’ye yükseldi. Gazze Şeridi’nde halen enkaz altında binlerce kişinin olduğu bilgisi veriliyor.