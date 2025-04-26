İsrail Saldırıları Sonucu Çok Sayıda Yaralı

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARINI ARTIRIYOR

İsrail ordusu ve işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrailliler, düzenledikleri saldırılarda çok sayıda kişiyi yaralıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından gelen bilgilere göre, Ramallah’ın kuzeyindeki Sincil beldesinde İsrail askerleri, 1 Filistinliyi sırtından vurarak yaraladı ve kişi Selfit Devlet Hastanesine götürüldü. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Sincil’deki Cebel et-Tel bölgesinde, İsrail askerleri, topraklarını gasbeden İsraillilere karşı çıkan gençlere ateş açtı ve 1 kişiyi yaraladı.

CABEL ET-TEL’DE GİDEREK ARTIYOR

Cebel et-Tel bölgesindeki Filistinli gençlerin, saldırgan İsraillilerin ilerleyişini engellemek amacıyla birçok noktayı ateşe verdiği aktarıldı. Son günlerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı ve bu saldırılarda 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca birçok ev ve aracın saldırganlar tarafından ateşe verildiği hatırlatıldı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde, Beytüllahim kenti, Beyt Feccar beldesinde İsrail ordusunun düzenlediği baskında, 16 yaşındaki 1 çocuğun yaralandığı bilgisi verildi.

BASKINLARDA ŞİDDET ARTIYOR

Filistin’in Sesi radyosunun haberine göre, İsrail askerleri Beyt Feccar’daki bir ticari işletmeye baskın düzenleyerek 1 kadına ve çok sayıda gence şiddetli şekilde saldırdı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında, İsrail askeri aracının çarpması sonucu 2 Filistinli genç yaralandı. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi’nin verilerine göre, 2025’in ilk 3 ayında, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere karşı 860 saldırı düzenlendi.

İŞGALİN ARTAN KAYIPLARI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor. 7 Ekim 2023’ten itibaren, İsrail askerleri ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171’i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, bu süre zarfında 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı. Gazze’de sağlanan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına “Demir Duvar” adını verdiği bir saldırı başlattı. Saldırılar, kısa süre içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişletildi.