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İsrail Saldırıları Sürekli, Filistinliler Mücadele Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze’de, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar devam ediyor. Bu koşullar altında, Filistinliler zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Derme çatma çadırlarda kurdukları yaşam alanlarında, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar.

FİLİSTİNLİLERİN YAŞAM MÜCADELESİ

Savaşın getirdiği yıkım, insanların hayatlarını derinden etkiliyor. Çoğu aile, güvenli bir ortam bulmakta zorlanıyor. Hayatta kalma mücadelesi veren bu insanlar için, temel ihtiyaçlar karşılanmakta güçlük yaşanıyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını daha da derinleştiriyor.

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